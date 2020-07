현대지식산업센터 가산 퍼블릭, 녹지자본 도입 ‘눈길’

4차산업시대의 경쟁력 지적자본 극대화하는 ‘녹지자본’으로 관심 높아져

4차산업시대를 앞두고 기업의 주요 평가 기준으로 지적자본이 꼽히며 기업들이 갖고 있는 무형의 자산이 중요해지는 추세다. 특히 지적 자본에서 더 나아간 ‘녹지 자본’을 표방한 지식산업센터가 등장해 업계의 관심을 받고 있다.

녹지자본이란 기존 기업이 갖고 있던 지적자본에서 그치지 않고 이를 극대화시킬 수 있는 녹지가 곧 자본이 될 수 있다는 새로운 이론이다. 기업은 녹지를 통한 업무효율 상승이나 비용절감 등으로 경쟁력을 올릴 수 있다는 것이다.

실제로 녹지를 통한 경제적 효과를 증명한 연구는 꾸준히 나오고 있다. 서울시는 지난 2011년 옥상공원 활용을 위한 모니터링을 통해 옥상공원, 옥상텃밭 등 옥상 녹지가 냉난방 비용을 절약할 수 있다고 밝혔다. 연구 결과에 따르면 옥상공원 조성은 여름기간(6∼9월) 동안 냉방비 약 7356원/㎡(월평균 1839원/㎡) 가량 절감할 수 있고, 겨울기간(11∼3월)에는 약 4180원/㎡(월평균 836원/㎡) 가량의 난방비를 절감 하는 효과가 나타나는 것으로 분석됐다

이에 7월 서울 디지털산업단지 내 금천구 가산동에서 선보일 ‘현대지식산업센터 가산 퍼블릭’은 단지 내 대규모 조경공간을 확보해 입주 기업들에게 ‘녹지자본’을 공급한다는 계획이다.

‘현대지식산업센터 가산 퍼블릭’은 지하 5층~지상 27층, 3개동, 연면적 약 25만㎡로 서울시 최대 규모로 조성된다. 지하 5층~지상 3층까지 상업시설이 배치되고, 별도의 동 6~26층에는 총 567실 규모의 ‘퍼블릭하우스(기숙사)‘가 마련되는 등 단지 내에서 업무와 주거, 상업시설 이용 등 원스톱 생활이 가능하다. 퍼블릭 하우스는 출입구를 업무시설과 분리하였으며 라운지, 코인세탁실, 공용키친 등 부대시설이 조성돼 입주자들의 편의성을 높이는데 주력했다.

현대지식산업센터 가산 퍼블릭은 녹지를 테마로 하는 특화설계가 적용된다. 42%를 녹지로 채워 쾌적한 환경 속에서 업무의 효율성을 높일 수 있도록 중점을 뒀다. 단지 곳곳에 대규모 식재공간, 수변정원, 작은 정원 등 테마녹지 공간을 배치했다.

또한 퍼블릭 홀(375석 규모의 강연장)을 비롯해 프라임오피스에서만 볼 수 있었던 오피스동 지하에 위치한 드롭 오프존 및 이와 연계된 미팅룸, 공용 미팅룸 및 라운지, 델리카페 등이 조성된다.

지하주차장은 법정대비 약 176%이상을 확보하였으며 확장형 주차구획으로 대형차량도 이용이 가능토록 하였으며, 최고 2.8m 높이 천장고 설계로 화물차량 및 응급차량의 접근성도 높였다.

단지 내 조성되는 상업시설은 단층 유닛을 기본으로 빌리지 형으로 설계되었다.

또한 공원을 중심으로 배치돼 휴식과 쇼핑을 동시에 누릴 수 있으며 선큰구조를 활용한 지상 같은 지하층 설계로 동선을 연결했다.

현대지식산업센터 지하철 1ㆍ7호선 환승역인 가산디지털단지역을 도보로 이용할 수 있는 역세권단지로 직원들의 출퇴근이 수월하고, 인근으로 서부간선도로, 남부순환도로, 수출의다리 등의 도로망이 인접해 있다. 특히 서부간선도로 이용시 올림픽대로, 서해안고속도로 등 광역도로망과 연계성을 확보하여 서울 및 수도권 전역으로 이동이 가능하다.

단지 주변으로 도보권에 마리오아울렛, W몰, 현대아울렛(가산점), 롯데팩토리아울렛(가산점) 등 패션 아울렛이 위치해 있으며 반경 약 1km 거리에는 빅마켓(금천점), 홈플러스(금천점), 이마트(구로점) 등 대형유통시설이 위치해 있다.

현대지식산업센터 가산 퍼블릭의 모델하우스는 서울시 금천구 가산로9길에 위치해 있다.

