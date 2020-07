디엠씨코넷-디엠씨산학진흥재단-한국방송영상제작사협회, 3자 MOU 체결

(사)디엠씨코넷(이방희 이사장)은 지난 15일 KGIT빌딩 9층 AI-BIZ 코워킹센터에서 한국방송영상제작사협회와 상호협력과 동반성장을 위한 업무협약 양해각서를 체결했다고 17일 밝혔다.

올해 첫 DMC명사초청간담회를 개최하며 부대행사로 협약식을 진행했으며, 이날 행사에는 디엠씨코넷 이방희 이사장과 DMC산학진흥재단 이무영 이사장대행, 한국방송영상제작사협회 허주민 협회장 외 DMC입주기업 경영자들이 참석했다.

디엠씨코넷은 이번 업무협약을 통해 DMC발전 및 활성화를 위한 DMC거버넌스 구축, 한국방송영상제작사협회 소속 DMC입주기업 지원, 기업 교류와 협력을 통한 공동사업 창출, IT와 방송 분야 융합을 통한 미래형 첨단기술 개발 및 사업화를 지원할 예정이다.

디엠씨코넷의 주요사업인 기업 네트워킹 지원, 기업 수요 기반 인재양성 및 취업연계 사업, 예비창업자 및 스타트업 발굴 등 다양한 분야에서 DMC클러스터 구성의 한 축을 담당하는 방송 분야 기업 및 한국방송영상제작사협회와의 적극적인 교류와 협력을 통해 상호 발전을 극대화할 계획이다.

디엠씨코넷 이방희 이사장은 "DMC거버넌스 구축을 위해 다양한 구성 주체의 네트워크가 필수적이다"며 "DMC클러스터 발전 및 활성화에 이바지하기 위해 실질적인 상생협력 네트워크 구축에 앞으로도 최선을 다할 것"이라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr