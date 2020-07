【전문가추천】 반도체 2차 중흥기 나오나? 꼭 사야하는 종목은?

▶지금 사면 대박 날 반도체 관련종목 받아보기 (클릭)

반도체 관련주가 대세가 되고 있다.

코로나로 인한 언택트 수요가 증가하면서 이에 필요한 반도체 공급이 늘어나게 될 것이라는 전망에 반도체 관련주에 대한 관심이 늘어나고 있다.

코로나 이후 경기회복세가 이어질 경우 앞으로 더 큰 수익을 기대할 수 있다는 점에서 반도체 관련주에 대한 관심이 사그라들지 않고 있다.

향후 5G의 도입이 가속화 되고 PC수요가 회복 되면서 생산력이 확대될 것으로 전망되고 있다.

뿐만 아니라 다소 움추려들었던 비메모리 반도체의 수요증가로 전체적인 반도체 시장의 업황 역시 개선될 조짐을 보이고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 반도체 생산 업체들의 실적이 잠시 주춤하겠지만 코로나에 따른 기저효과와 수요증가로 인해 폭발적인 성장을 기록할 것으로 보인다.

향후 미래 가치를 고려했을 때 궁극적으로는 반도체 관련주들의 주가가 올해보다 3배~4배 가량오를 것으로 전망된다.

10만 회원의 데이투자그룹 전정현 전문가는 "반도체는 이제 시작이다."라면서, "물론 실적발표 이후 주가가 지지부진해질 수 있겠지만 바닥이 잘 다져져 있는 만큼 엄청나게 오를 것이다. 결국, 지금 사지 않으면 반드시 후회하게 될 것이다."라고 입을 모았다.

한편, 앞으로 크게 오를 반도체 관련종목에 대해 받고 싶다면 아래 링크를 클릭하기 바란다.

관심종목: 티피씨글로벌 티피씨글로벌 130740 | 코스닥 증권정보 현재가 2,450 전일대비 105 등락률 +4.48% 거래량 2,654,011 전일가 2,345 2020.07.17 12:54 장중(20분지연) close , 보해양조 보해양조 000890 | 코스피 증권정보 현재가 974 전일대비 3 등락률 -0.31% 거래량 6,178,698 전일가 977 2020.07.17 12:54 장중(20분지연) close , 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 3,325 전일대비 30 등락률 +0.91% 거래량 1,573,462 전일가 3,295 2020.07.17 12:53 장중(20분지연) close , 나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 2,400 전일대비 95 등락률 -3.81% 거래량 2,905,587 전일가 2,495 2020.07.17 12:54 장중(20분지연) close , 유니온 유니온 000910 | 코스피 증권정보 현재가 5,750 전일대비 40 등락률 +0.70% 거래량 4,266,819 전일가 5,710 2020.07.17 12:54 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.