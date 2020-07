안다르, 역대급 ’썸머 시즌 오프’ 동행세일… 20일까지 진행

래쉬가드, 워터레깅스 등 800여 제품 최대 80% 할인

애슬레저 리딩 브랜드 안다르(대표 신애련)는 현재 진행 중인 역대급 ‘썸머 시즌 오프’인 안다르 동행세일을 오는 20일까지 진행한다고 밝혔다.

안다르는 지난 6월 30일 오전 10시부터 오는 20일까지 약 3주 동안 코로나19 위기 극복을 위한 동행 세일 취지에 동참해 창립 이래 최장기간 동안 800여 종의 상품을 최대 80%까지 할인하는 시즌오프를 진행하고 있다.

‘역대급 득템 기회’라고 입소문 나고 있는 안다르 동행세일에서는 올여름 필수 아이템인 래쉬가드와 워터레깅스를 포함해 안다르 전 제품을 파격가에 제공해 이미 큰 인기를 끌고 있다. 상의는 최저가 7천 원대부터 워터레깅스는 1만 원대로 판매 중이며 7월 새로 출시된 제품들 역시 높은 할인율로 빠르게 판매되고 있다.

특히 안다르의 시그니처 제품인 ‘에어쿨링 레깅스’와 출시 당일 초도물량 완판 신화를 일으킨 ‘에어핏 숏슬리브’도 세일기간 동안 더욱 착한 가격으로 만날 수 있어 소비자들의 열띤 구매가 이어지고 있다.

이 밖에도 요가, 필라테스 등 퍼포먼스웨어 뿐 아니라 후드티, 데님 자켓등의 캐주얼 웨어까지 운동부터 일상생활까지 모두 아우를 수 있는 다양한 상품이 준비되어 있으니 ‘안다르 썸머 시즌 오프’ 막바지 득템 찬스를 놓치지 말아야 한다.

안다르 관계자는 “어려운 시기를 함께 이겨낼 수 있도록 준비했던 역대급 썸머 시즌오프가 막바지를 향해 가고 있다. 아직 역대급 득템 찬스에 참여하지 못한 분들은 남은 5일의 시간을 잘 활용하셔서 좋은 제품을 착한 가격에 구매하길 바란다”고 전했다.

한편, 시그니처 아이템인 에어쿨링 레깅스부터 우수한 기능성과 유니크한 디자인으로 화제가 된 신상 래쉬가드까지 전 상품을 최대 80% 할인가로 판매하는 안다르의 ‘역대급 썸머 시즌 오프’는 오는 20일 오후 5시까지 공식 홈페이지에서 진행된다.

