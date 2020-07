[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오전 구청 기획상황실에서 개최된 ‘인권위원회 심의위원 위촉식’에 참석했다.

채 구청장은 이날 새롭게 구성된 인권위원에게 쪽방촌과 노점 정비 등 현안사업에서 소외받는 이 없도록 감시자 역할과 함께 올바른 방향을 제시하는 조언자 역할을 수행해 줄 것을 부탁했다.

아울러 인권이 살아있는 인권중심의 도시를 만들어나갈 것을 약속하는 시간을 가졌다.

