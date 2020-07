日, 코로나19 신규 확진자 600명 넘어…도쿄는 최다치 경신(종합)

'여행장려' 캠페인, 도쿄 빼고 강행

[아시아경제 기하영 기자]일본에서 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 석 달만에 600명을 넘어섰다. 지방자치단체 단위로 일별 확진자 통계를 발표하기 때문에 이날 집계되는 신규 확진자 수는 늘어날 전망이다.

16일 NHK 집계에 따르면, 이날(오후 8시 기준) 도쿄 286명, 오사카 66명을 포함해 전국 각 광역지자체와 공항 검역소에서 총 610명의 신규 감염자가 나왔다.

일본의 하루 신규 확진자 수가 600명을 넘은 것은 긴급사태 발효 기간에 최다치를 기록했던 4월 11일(720명) 이후 96일 만이다. 역대 세 번째로 많은 신규 확진자 수다.

감염 확산 지역인 도쿄의 신규 확진자 수는 지난 10일 243명으로 가장 많았는데, 이날 최다 기록을 경신했다. 이날까지 최근 일주일 동안 도쿄의 코로나19 확진자는 1360여명에 달한다. 일본의 누적 확진자 수는 2만4357명, 사망자는 총 998명이 됐다.

일본 정부는 지난 5월 25일 코로나19 대응을 위한 1차 긴급사태를 모두 해제했다. 긴급사태 해제 이후 일본의 하루 신규 확진자 수는 한때 20∼30명대까지 떨어지기도 했지만, 이달 초순에 100명대로 올라선 뒤 급증세를 이어가고 있다.

일본 정부와 도쿄도는 최근 확진자가 늘고 있는 것은 유전자증폭(PCR) 검사 건수가 많아졌기 때문이라고 설명하고 있다. 일본의 하루 PCR 검사 건수는 지난 12일 기준으로 5012건이었다.

다만 일본 정부는 신규 확진자 급증에 따른 2차 긴급사태 선포 가능성에 대해선 선을 긋고 있다. 일본 정부 대변인인 스가 요시히데 관방장관은 이날 오후 기자회견에서 긴급사태 선포 가능성을 묻는 말에 "입원 환자가 늘고 있지만 의료 체제가 압박을 받을 상황은 아닌 것으로 인식하고 있다"면서 "(신규 확진자 수 외에 다른 요소들을) 종합적으로 판단해야 한다"고 부정적인 견해를 보였다.

한편, 일본 정부는 긴급사태 영향으로 큰 타격을 입은 지역 관광업계를 지원하기 위해 지난 4월 결정한 긴급경제대책에 포함했던 '고 투(Go To) 트래블' 캠페인을 도쿄도를 제외한 46개 도부현(일본 광역단체)에서 오는22일부터 시행할 계획이다. 그러나 이날 일본 전역에서 600명이 넘는 신규 확진자가 나오면서 코로나19를 확산시킬 수 있는 여행 장려 캠페인을 강행하는 것을 두고 논란이 커질 것으로 전망된다.

