이재명 "저로 인해 더 이상 가족이 고통받는 일 없었으면…"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 자신으로 인해 가족들이 고통받는 일이 없었으면 한다고 밝혔다.

이 지사는 16일 대법원의 무죄 취지 '파기환송' 결정 후 도청에서 열린 입장 발표에서 "저는 정치 자산이 없고, 많은 어려움을 겪었다"며 "이런 일들 조차 모두 저의 부덕함의 소치로 생각한다"고 진단했다.

그는 그러면서 "저로 인해 발생한 일인 만큼 특별한 감정은 없다"며 "다만 가족과 주변 사람들이 저로 인해 고통받지 않았으면 한다"고 희망을 피력했다.

또 "지금까지 수없이 제기된 그런 문제들이 다 근거가 없다는 것이 알만한 사람들은 다 안다"며 "(저는 이미)오물을 뒤집어 썼기 때문에 털어내는 데는 상당한 시간이 필요하겠지만, 앞으로 주어진 역할에 충실하면서 살겠다"고 덧붙였다.

아울러 이재명을 연호하는 지지자들에 대해서는 "편하게 지지자라고 표현하지만 제가 꿈꾸는 이상과 함께 하고 있다고 생각한다"며 "지지보다는 저와 함께 가는 동료로 보고 있다"고 설명했다.

그는 나아가 "새로운 세상 함께 하는 지지자들과 억강부약, 대동세상을 향해 열심히 나아가겠다"고 약속했다.

앞서 대법원은 이날 이재명 지사의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의에 대해 "이 지사의 발언은 허위사실 공표죄로 처벌할 수 없다"며 원심을 파기하고 수원고법으로 돌려보냈다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr