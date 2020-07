위드라이프그룹, 소비자중심경영(CCM) 도입 선포식 개최

(주)위드라이프그룹(대표이사 안상윤)은 13일(월)에 서울 잠실 본사에서 "소비자중심경영(Consumer Centered Management, 이하 CCM)" 도입 선포식을 개최했다.

선포식에는 안상윤 대표이사를 비롯해 20여명의 임직원과 사업가 분들이 참석했으며 코로나19 사태로 인해 각 지점에서는 영상으로 선포식을 시청했다.

CCM은 기업이 수행하는 모든 활동이 소비자를 중심으로 구성되고 소비자를 위해 개선되고 있는지를 평가하며 한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증하는 제도이다. 이날 안상윤 대표이사는 CCM 선언문을 발표하고 김진환 이사를 최고고객책임자(CCO, Chief Customer Officer)로 임명했다.

안상윤 대표이사는 선포식에서 “CCM도입으로 고객중심의 경영 리더십을 강화하여 투명하고도 윤리적인 경영과 사회적 책임을 다하고, 고객의 소리(VOC)를 기반으로 하는 CCM운영 체계를 구축하여 고객불만을 사전에 예방하고 신속하고 합리적인 대응을 통해 고객으로부터 신뢰 받는 전문 상조서비스 기업으로서 경쟁력을 확고히 하여 지속적인 성장을 이루고자 한다“고 밝혔다.

위드라이프그룹은 각 부서장을 중심으로 TFT를 구성하여 소비자중심경영 시스템을 구축하고 올해 안에 CCM인증을 획득 한다는 목표다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr