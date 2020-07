[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 이낙연 전 총리에 대해 인품이 훌륭한 분이라며 문재인 정부의 성공을 위해 힘을 합쳐나가겠다고 밝혔다.

이 지사는 16일 대법원의 무죄 취지 '파기환송' 결정 후 도청에서 열린 입장 발표에서 이 전 총리에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문을 받고 "인품이 훌륭하고, 역량이 있다. 개인적으로 존경한다"며 "민주당 식구이고, 당원이기 때문에 이낙연 의원께서 하시는 일에 적극 협조하고 함께하겠다"고 전했다.

또 "문재인 대통령께서 하고자 하는 일과 더불어민주당이 하는 일이 성공하는데 도움을 주고 싶다"고 덧붙였다.

앞서 대법원은 이날 이재명 지사의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의에 대해 "이 지사의 발언은 허위사실 공표죄로 처벌할 수 없다"며 원심을 파기하고 수원고법으로 돌려보냈다.

