이낙연, 이재명 파기환송 결정에 "환영한다…함께 손잡고 일해나갈것"

[아시아경제 원다라 기자, 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 의원이 이재명 경기도지사 재판 파기환송 결정에 "환영한다"는 입장을 밝혔다.

이 의원은 16일 오후 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "대법원의 판결을 환영한다. 이재명 지사님과 경기도민들께 축하드린다"고 말했다.

이어 "그동안 이 지사님은 여러 부담과 고통을 감당하시며 경기도민을 위해 묵묵히 일해오셨다"면서 "이 지사께서 이끌어오신 경기도청에 앞으로 더욱 탄력이 붙을 것으로 기대한다"고 말했다.

그러면서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국난극복과 한국판 뉴딜 등의 성공을 위해 이 지사님과 함게 손잡고 일해나가겠다"고 말했다.

이 의원은 같은 시각 국회에서 진행된 개원식 직후 기자들과 만나서도 "잘됐다. 축하드리고 경기도민들께 잘 된일"이라고 말했다.

한편 대법원 전원합의체는 이날 오후 이 지사 사건 상고심 공판을 열고 허위사실공표죄를 선고한 원심을 파기하고 수원고등법원에 환송했다. 이로서 이 지사는 지사직을 유지하게 됐으며, 향후 대권도전 등 정치행보를 이어갈 수 있게 됐다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr