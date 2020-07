김두관 "이재명 판결 천만다행…자해정치 악순환 끊어야"

[아시아경제 박철응 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 이재명 경기도지사에 대한 대법원의 원심 파기환송 판결에 대해 "천만다행"이라며 "자해정치의 악순환을 끊어야 한다"고 했다.

김 의원은 16일 페이스북을 통해 "정말 천만 다행이다. 이재명 지사 개인 뿐 아니라 우리 당에도 그렇다"면서 "무엇보다 이번 재판을 계기로 우리 정치문화가 한 단계 업그레이드 되었으면 좋겠다"고 밝혔다.

그는 이번 재판에 대해 "경쟁상대였던 후보가 방송토론회의 짧은 한 마디 답변을 꼬투리 잡아 고발한 사건"이라고 규정하며 "황당한 것은 말을 해서 문제가 아니라 말을 하지 않아서 거짓을 말한 것과 같은 효과를 냈다는 것인데, 이런 황당한 법논리를 상식으로 받아들일 국민은 거의 없다"고 했다.

김 의원은 또 "선거가 끝나면 수백건의 고소고발이 이뤄지고 결국은 국민의 손에 선출된 공직자가 검찰과 법원의 결정에 목을 메는 이런 자해정치의 악순환은 반드시 끊어야 한다. 우리 정치권 모두가 깊이 생각해야 할 문제다. 이번 판결이 계기가 되길 진심으로 기원한다"고 했다.

