지금 눈여겨봐야 할 매수신호 급등주_세원, 진매트릭스, 엘이티 외

전 종목에 대한 인공지능 매매신호를 제공하는 ‘라씨 매매비서’가 안정적인 수익률을 기록 중이다. ‘라씨 매매비서’는 약 120억개의 데이터를 학습하여 전종목 연평균 수익률 18.5%, 1회 최고 수익률 357.2%를 기록한 인공지능 매매신호 서비스이다.

실시간 매수·매도 시그널을 제공 중인 ‘라씨 매매비서’는 최근 세원, 진매트릭스, 엘이티 등에 매수 시그널을 발생했다. 그 결과 매수 3일만에 세원은 +17.42%, 진매트릭스는 +11.56%, 엘이티는 +10.53%의 수익률을 기록하고 있다.

투자자들은 ‘라씨 매매비서’를 활용해 전 종목에 대한 적절한 매수 신호 타이밍을 확인할 수 있다. 또한 보유 종목을 팔 때의 타이밍도 보다 쉽고 정확하게 찾을 수 있다. 이러한 장점을 활용해 수익을 올리고자 하는 많은 투자자들이 활용 중인 ‘라씨 매매비서’는, 현재 매일 5개 종목에 대한 AI매매신호를 무료로 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

[투자자 인기종목]

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,400 전일대비 7,000 등락률 +4.21% 거래량 3,080,899 전일가 166,400 2020.07.16 15:30 장마감 close , 세원 세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 6,420 전일대비 620 등락률 +10.69% 거래량 1,963,728 전일가 5,800 2020.07.16 15:30 장마감 close , 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 17,750 전일대비 3,650 등락률 +25.89% 거래량 8,139,281 전일가 14,100 2020.07.16 15:30 장마감 close , 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 63,100 전일대비 500 등락률 +0.80% 거래량 4,585,122 전일가 62,600 2020.07.16 15:30 장마감 close , 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 17,700 전일대비 50 등락률 +0.28% 거래량 5,400,430 전일가 17,650 2020.07.16 15:30 장마감 close

