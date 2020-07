코로나19 시국에 술집서 주먹다짐한 ‘철없는 전북도의회 의장·의원’

사적인 말다툼에서 주먹다짐으로 번져

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 코로나19로 인해 전국이 모임이나 활동을 자제하고 있는 가운데 전북도의원들이 사적인 술자리를 가진 것도 모자라 주먹다짐까지 벌인 것으로 알려졌다.

14일 지역 정가에 따르면 지난달 말 오후께 송천동 한 술집에서 전북도의회 S의장과 K의원이 만났다.

사건의 발단은 사적인 입씨름에서 시작됐다. 오해를 불러일으키는 사소한 언쟁으로 S의장은 상대 K의원에게 욕설을 했고, 이에 분을 참지 못한 K의원이 일방적으로 S의장에게 주먹을 휘둘렀다.

이 같은 사실은 이를 지켜보던 한 시민이 112에 “누군가 싸우고 있다”고 신고, 경찰이 출동하면서 사건은 일단락됐다.

S의장은 “어디가 다치거나 부러지는 큰 상처를 없었고 사람들 왕래가 많은 장소여서 신고가 들어간 것 같다”면서 “사적인 일로 말다툼을 벌여 오해를 불러 일으킬만 했다”고 해명했다.

이에 대해 K의원은 “30년 지기 친구사이였다. 싸움을 하지 않았다”면서 “문제가 된 시점에 가족과 여행을 다녀왔다”고 다른 말을 했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr