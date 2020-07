[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교는 서울 노원구 서울여대50주년 기념관에서 '사회적 경제 창업 입문 과정: 혁신의 모험가' 수료식을 개최했다고 16일 밝혔다. 고용노동부, 한국사회적기업진흥원 등이 주최했으며 지난달 13일부터 이달 11일까지 매주 토요일 6회 동안 진행됐다. 이번 과정은 사회적경제 예비 창업자들을 대상으로 사회적경제비즈니스 모델에 대한 기본적 이해를 돕고 모의 창업활동 등을 통해 실전형 창업 교육을 진행하는 프로그램이다. 서울여대 재학생 및 타대학생, 일반인 등 총 30명이 참여했다.

