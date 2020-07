[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 이재욱이 훈훈한 일상을 공개했다.

15일 이재욱은 자신의 인스타그램에 올린 글에 토마토 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이재욱은 검은색 자켓을 입고 카메라를 바라보고 있다. 특히 재킷과 같은 검은색 머리가 도도한 느낌을 더해 이재욱의 매력을 한층 더 돋보이게 한다.

이를 본 누리꾼들은 "멋쟁이 토마토", "덮재욱 세상에서 제일 사랑해","와 그냥 진짜 얼굴이 잘생김 그 자체" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 이재욱은 지난 2018년 tvN 드라마 '알함브라 궁전의 추억'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '검색어를 입력하세요 WWW', '어쩌다 발견한 하루','날씨가 좋으면 찾아가겠어요' 등에 출연하며 대중에 이름을 알렸다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr