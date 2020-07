[미국주식] 코카콜라, 투자매력 점수 86점…”매수”

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US는 코카콜라(KO)에 대해 투자매력 점수 86점에 매수 의견을 제시했다.

초이스스탁US에 따르면 코카콜라는 투자매력 종합점수 86점으로 미국 상장사 5,210개 중 113위로 상위 2%에 속하는 우량기업이다. 코카콜라는 탄산음료에 대한 인기가 떨어지면서 최근 몇 년간 매출액 감소가 불가피했다.

올해 1분기 매출액은 86억 달러, 영업이익은 23억8000만 달러로 전년 동기와 비슷한 수준을 기록해 몇 년 간 지속됐던 실적 하락세가 멈춘 것으로 보인다.

코카콜라의 주가도 저평가 상태다. 초이스스탁US에 따르면 코카콜라의 적정주가는 68 달러, 현재가는 45.25 달러로 매우 저평가된 상태다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

