[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군청 직장운동경기부(육상)가 속리산 크로스컨트리 코스에서 열린 '2020 런투보은 전국 크로스컨트리대회'에서 여자 일반부 단체전 우승을 했다고 13일 밝혔다.

보은군의 후원으로 진행된 크로스컨트리대회는 한국 실업 육상연맹의 주최로 팀별 선수들의 점수를 합산해 가장 짧은 기록을 낸 팀이 승리하는 경기이다.

청은 팀별 3명의 점수를 합산하는 10km 단체전에 참가해 김지은(32분 16초), 오정희(32분 55초), 현서용 선수(33분 34초)의 우수한 성적을 바탕으로 1시간 39분 5초를 기록한 옥천군청을 꺾고 우승을 차지했다.

문준희 합천군수는 “앞으로도 선수의 경기력 향상을 위한 최적의 환경을 마련해 합천군의 위상을 높이는 데 최선을 다하기 바란다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr