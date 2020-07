보스-네이버 시리즈온, 7/13~8/9 ‘보스 TV 스피커’ 증정 이벤트 진행

시리즈온 이용자 대상으로 한 달간 콜라보 이벤트 진행

프리미엄 오디오 브랜드 보스(BOSE)는 신제품 ‘보스 TV 스피커’(Bose TV Speaker) 출시를 기념하며, 네이버 시리즈온과 7월 13일부터 8월 9일까지 콜라보레이션 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘보스 TV 스피커’를 통해 네이버 시리즈온 콘텐츠를 보다 향상된 사운드로 체험해 볼 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

새롭게 출시된 보스 TV 스피커는 소형 블루투스 사운드바로 설치와 조작이 간편하며, 한 번의 연결만으로 사용 가능하다. 2개의 풀레인지 드라이버가 있어 공간을 가득 채우는 사운드를 전달하며, 센터 채널은 목소리를 강조하여 대사가 더욱 명료하게 들리도록 돕는다. 블루투스 기능 또한 지원하여 무선으로 콘텐츠를 스트리밍할 수 있다. 보스 베이스 모듈 500, 700(Bose Bass Module 500, 700)과 완벽히 호환돼 풍부하고 웅장한 사운드를 구현할 수 있다.

함께 제공되는 리모컨의 ‘Bass Boost’ 버튼을 누르면 더욱 깊이 있는 저음을 표현한다. ‘대화 모드’는 시청하고 있는 콘텐츠를 분석하여 목소리를 강조하는 동시에 배경 노이즈를 완화시켜준다. 이 기능은 대사의 명확성을 보다 극대화함으로써 OTT 서비스(동영상 스트리밍 서비스)를 제대로 즐기고 싶어하는 소비자에게 안성맞춤이라는 평이다.

이번 이벤트는 시리즈온에서 영화를 감상하고 이벤트에 참여한 이용자 중 5명을 선정하여 보스 TV 스피커를 증정할 예정이다. 네이버 시리즈온 홈페이지의 이벤트 페이지에서 자세한 정보를 확인할 수 있다. 더불어 보스 TV 스피커 구매자에게는 시리즈온 콘텐츠를 이용할 수 있는 쿠폰을 선착순으로 제공할 예정이다.

보스 관계자는 “네이버 시리즈온은 최신 영화와 드라마, 예능까지 다양한 콘텐츠를 보유하고 있어 보스 TV 스피커를 통해 향상된 사운드를 즐기기에 최적화된 플랫폼이다”라며 “네이버 시리즈온의 많은 이용자들이 이벤트에 참여해 향상된 사운드를 체험해보길 바란다”고 말했다.

시리즈온 마케팅 담당자는 “보스와의 콜라보 이벤트는 네이버 시리즈온 이용자들이 향상된 사운드의 콘텐츠를 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다”라며 “향후에도 이용자들이 콘텐츠를 이용하는데 있어 다양한 경험을 할 수 있는 이벤트를 기획할 예정이다”라고 말했다.

