프리미엄 피트니스 ‘히트짐’, J9621타워에 대구 연경점 오픈 확정

프리미엄 피트니스 히트짐이 대구 북구 연경동에 5호점 오픈을 확정했다고 13일 밝혔다.

히트짐은 지난 9년간 대구광역시 내 달서구에 상인점, 북구에 침산점, 수성구에 범어점, 중구에 동성로점 총 4개의 직영점을 운영하며 3만 명의 회원들과 함께 성장했다.

관계자는 “보다 좋은 운동 환경을 회원들에게 만들어 주고자 5호점인 연경점 오픈이라는 새로운 도전을 하게 됐다”고 포부를 밝혔다.

히트짐 운영사인 주식회사 와이제이그룹과 협력사인 ㈜조일리츠, ㈜푸르미르 3사가 함께 ‘J9621 타워’를 착공하여, 상층부 총 4개 층에 히트짐 피트니스 센터가 입점한다.

‘J9621 타워’는 북구 연경동 962-1번지의 지번을 네이밍하여 건립되며, 총면적 6,744.18 제곱미터의 면적에 럭셔리 스파, 프리미엄 피트니스, 골프, 짐스 키즈 아쿠아(어린이 수영장), 프렌차이즈 커피숍 등이 입점할 예정이다.

관계자는 “도심 속 자연과 함께 정신과 물질의 조합을 통한 복합문화 공간의 메카로 자리 잡을 ‘J9621 타워’ 연경점 오픈은 프리미엄 피트니스 히트짐의 가치를 더욱 상승시킬 것”아라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr