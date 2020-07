[미국주식] 퀄컴 5G 수혜주, 투자매력 87점 “매수”

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US는 퀄컴(QCOM)에 대해 5G 산업 성장 수혜가 기대된다며 매수 의견을 제시했다.

초이스스탁US에 따르면 퀄컴은 투자매력 종합점수 87점으로 미국 상장사 5,210개 중 98위로 상위 1%에 속하는 우량기업이다.

지난 10일 종가는 92.52 달러로 초이스스탁US가 제시하는 적정주가 124.00 달러 대비 저평가된 상태다. 고평가 시점의 주가가 145.82 달러 이상인만큼, 매수 후 보유 의견을 제시했다.

★ 퀄컴 투자매력 및 적정주가 확인하기

★ 미국주식 전 종목 투자매력도 순위 확인하기

투자매력 점수는 데이터히어로가 개발한 미국주식 분석 알고리즘으로 22개의 요인분석을 통해 기업의 성장성, 안전성, 배당매력, 독점력, 현금창출력 등을 종합해 계산한다. 투자매력 점수가 높을수록 우량 기업이다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 58,600 전일대비 9,950 등락률 +20.45% 거래량 11,271,482 전일가 48,650 2020.07.13 14:14 장중(20분지연) close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 179,100 전일대비 6,600 등락률 +3.83% 거래량 3,240,535 전일가 172,500 2020.07.13 14:14 장중(20분지연) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 3,500 등락률 -0.98% 거래량 1,224,410 전일가 355,500 2020.07.13 14:14 장중(20분지연) close , 소마젠(Reg.S) 소마젠(Reg.S) 950200 | 코스닥 증권정보 현재가 15,100 전일대비 3,450 등락률 +29.61% 거래량 20,728,979 전일가 2020.07.13 14:14 장중(20분지연) close , 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,000 전일대비 1,300 등락률 +6.95% 거래량 6,656,232 전일가 18,700 2020.07.13 14:14 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.