한국도로공사 광주전남본부에서 주관한 음식 맛 자랑대회에서 백양사(천안방향)휴게소 소장(이백섭)은 맛고을 별미와 실속상품 2개 부문에서 최우수상을 수상했다.

광주전남본부 산하 23개 휴게소 대상으로 2020년 5월부터 6월까지 진행된 전문가 컨설팅과 현장 암행평가에서 2020년 7월 8일 맛고을 별미 부문 ‘녹차굴비백반’과 ex-food 실속상품 부문 ‘매생이 떡국’ 2개 부분에서 최우수상을 수상하는 영예를 안았다.

향후 일년간 수상상품에 대하여 의무지속 판매를 하여야 하지만 소장 이백섭은 남도 로컬푸드 식재료를 이용하여 개발된 상품이기 때문에 의무 판매 기간에 상관없이 고객 눈높이에 맞는 음식 맛 관리를 통한 만족도 향상에 최선을 다하겠다고 약속하였다.

