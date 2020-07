시몬스 침대, 무이자 할부 프로그램 ‘시몬스페이’ 구독경제의 새로운 트렌드 제시

시몬스(대표 안정호)의 36개월 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스페이(SIMMONS PAY)’가 프리미엄 브랜드에 대한 진입 방식을 바꾸며 구독경제의 새로운 트렌드를 제시하고 있다.

‘시몬스페이’는 시몬스 침대가 소비자에게 제공하는 ’36개월 카드 무이자 할부’ 프로그램이다. 전국 시몬스 직영 플래그십 스토어 ‘시몬스 갤러리’, 시몬스 본사가 위탁 운영하는 ‘시몬스 맨션’ 및 전국 공식 대리점에서 실시 중이다. 장기 카드 할부 수수료 전액을 시몬스 본사가 부담하기 때문에 소비자들은 12, 24, 36개월 중에서 선택해 일시불의 부담 없이 무이자로 프리미엄 침대를 소유할 수 있다.

시몬스 침대가 최신 소비 트렌드에 한 발 앞서 선보인 ‘시몬스페이’는 일반 구독 서비스, 멤버십 서비스에서 한 단계 더 업그레이드된 결제 시스템이다. 일시불의 부담을 덜면서 별도의 이자 비용 없이 프리미엄 퀄리티의 침대를 소유할 수 있어 침대를 구비하는 새로운 방식으로 자리잡았으며, 프리미엄 브랜드에 대한 소비자들의 니즈와 시몬스페이 결제의 장점이 맞물려 눈길을 끌고 있다.

소비자는 시몬스페이를 통해 구매 시 250만원 침대는 매달 6만9천원, 350만원 침대는 매달 9만 7천원, 500만원 침대는 매달 13만원 8천원만 부담하면 되는 등 매월 납부하는 스마트폰 요금 수준의 비용으로 프리미엄 침대를 구매할 수 있다.

특히, 자녀 침대로 많은 선택을 받고 있는 수퍼싱글(SS) 사이즈의 경우 시몬스페이 이용 시 더욱 합리적인 금액으로 구입이 가능하다. 수퍼싱글 사이즈의 경우 100만원대의 침대는 36개월 무이자 할부 시 월 2만 7천원, 24개월 할부 시 4만 1천원, 12개월 할부 시 8만 3천원만 지불하면 된다.

한편, 한국 시몬스는 경기도 이천에 위치한 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 국내 자체 생산 시스템과 세계 최고 설비를 자랑하는 수면연구 R&D센터를 통해 안전한 매트리스를 생산하고 있으며, ‘한국 시몬스만의 1936가지 품질 관리 항목’을 적용하여 철저히 관리하고 있다. 국가 공인 친환경 인증, 국내 최초ㆍ유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시, 한국표준협회로부터 일반 시판 매트리스 41종 품목에 대해 ‘라돈안전제품인증’을 획득하는 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드로 소비자 신뢰를 쌓으며 침대 업계 안심비용 트렌드를 이끌어가고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr