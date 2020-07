코난테크놀로지, 인공지능개발자·솔루션영업 등 6개 분야 인재 채용

인공지능 테크 기업 코난테크놀로지는 2020년 하반기 수시채용을 통해 미래를 함께할 인재 모집에 나선다고 10일 밝혔다.

모집 분야는 솔루션영업, 데이터엔지니어, 인공지능개발자, 프론트엔드개발자, Python개발자, 데이터 사전구축의 총 6개 분야로 채용 시까지 진행된다.

코난테크놀로지는 이번 채용을 통해 비대면 디지털 컨텍트 및 디지털전환(Digital transformation)에 따른 시장 니즈를 만족하고 포스트코로나 시대를 함께 만들어가는 파트너로 자리매김하겠다는 계획이다.

하반기 수시채용 전 과정은 코로나19 위험이 계속되는 만큼 정부의 방역 수칙을 엄격히 준수하며 진행된다.

김영섬 대표는 "코난테크놀로지는 언어분석기술과 멀티미디어분석기술을 바탕으로 가장 스마트한 검색·분석·추천 소프트웨어와 데이터서비스를 제공하는 인공지능 테크 기업으로, 인재 확보가 소프트웨어 기업의 경쟁력에 중요한 요소로 판단하고 있다”며 “앞으로도 기술경쟁력 강화와 고객 지원 강화를 위하여 꾸준히 인력을 충원할 예정이다"고 밝혔다.

김수향 채용담당자는 “20년 기술 노하우를 바탕으로 언택트 시대에 가장 효율적인 솔루션을 제공하며 4차 산업혁명의 선두 기업으로 성장하고 있는 코난테크놀로지와 미래를 함께할 인재들이 이번 채용에 많이 지원해 주시기를 기대한다”며 “지원과 관련한 문의사항이 있으신 경우, 편하게 연락 주시면 성실히 지원하겠다”고 말했다.

