전주 청소업체 '유령 미화원'에 인건비 2억원 지급 의혹

전주시 "부당지급 사실이 확인된 2억 원 환수 조치…형사고발·계약해지 검토"



[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미화원에 대한 갑질 의혹에 휩싸인 전주시 위탁 청소 업체가 근무하지도 않은 '유령 직원'을 내세워 수년간 인건비를 챙겨 온 것으로 드러났다.

전국민주연합노동조합은 9일 오전 전주시청에서 기자회견을 열고 "토우가 2017∼2018년 직원이 아닌 가공인물 10여명에게 모두 2억원의 직·간접 인건비가 지급됐다"고 밝혔다.

이 내용의 근거는 노조와 허옥희 전주시의원이 이 기간 토우의 사후정산보고서를 보고 노동자 이름과 임금·보험료 납부 확인서 등을 비교한 결과라고 설명했다.

이들 가운데 결혼한 뒤 다른 지역에 사는 업체 대표의 자녀와 친인척도 있는 것으로 보인다고 부연했다.

업체 대표가 청소 업체와 별도로 운영하는 한 인터넷 언론사 직원으로 추정되는 강 모 씨도 미화원 월급을 받아 간 것으로 조사됐다.

노조는 "업체 대표가 지인들 명의를 빌려 허위로 인건비를 지급한 것처럼 꾸며 돈을 횡령한 것으로 추정된다" 전주시에 즉각적인 고발조치와 함께 청소계약 해지를 촉구했다.

환경미화원 등 86명이 근무하는 토우는 전주시로부터 매해 80억원 내외의 돈을 지원받아 4개 동에서 가로청소와 일반폐기물 수집과 운반을 하고 있다.

해당 업체 대표는 최근 환경미화원들을 자택 증·개축에 수시로 동원하고, 작업에 필요한 철제·알루미늄 등 자재 대금도 회사 법인카드로 결제했다는 의혹으로 비난을 받은 바 있다.

전주시는 인건비와 보험료 등 부당 지급 사실이 확인된 2억 원가량을 모두 환수할 방침이다.

시는 또 "특별감사를 통해 다른 위법사항이 드러나면 형사고발과 함께 청소 업무 대행 계약을 해지할 방침"이라고 밝혔다.

전주시가 조사한 결과 2017년부터 이듬해까지 가짜로 인건비를 받아 간 사람은 모두 21명으로 나타났다. 또 업체는 미화원에게 지급해야 할 용역비에서 월급을 비롯해 4대 보험료까지 준 것으로 조사됐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr