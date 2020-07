이자가 年2600%…'푼돈'으로 접근해 청소년 등치는 대리입금

[아시아경제 김효진 기자] 중학생 A양은 평소 좋아하는 아이돌 관련 상품을 구입하고 싶었으나 비용이 없어 고민하던 중 사회관계망서비스(SNS)에서 '대리입금' 광고글을 접하게 됐다. A양은 SNS에서 여러명으로부터 2만~10만원씩 대리입금을 이용했는데, 상환을 위해 계속 돌려막기를 하다가 결국 이자를 포함해 400만원을 변제하기에 이르렀다. 마찬가지로 고등학생은 B군은 도박 자금을 구하려고 연이율이 무려 2600%인 대리입금을 이용하다가 4년 동안 3700만원의 빚을 지는 상황에 처하고 말았다.

금융ㆍ법률 지식이 부족한 청소년들을 대상으로 SNS 등에서 소액 급전을 빌려주겠다는 대리입금이 기승을 부리고 있다. 대리입금 업자들은 주로 SNS에 광고를 올리고 콘서트 티켓, 연예인 기획상품, 게임 비용 등이 필요한 청소년을 유인해 10만원 내외의 소액을 단기(2~7일)로 빌려준다. 이들은 대출금의 20~50%를 이자로 요구하고, 상환이 늦어지면 시간당 1000~1만원의 연체료를 부과한다. 신분확인을 빌미로 가족이나 친구의 연락처도 요구한다. 심지어 용돈벌이로 대리입금을 하는 청소년들도 있어, 고리대금 형태로 친구의 돈을 갈취하는 신종 학교폭력으로 이어지기도 한다.

금융감독원은 9일 "대리입금은 '수고비', '지각비' 등의 용어를 사용하고 아이돌 사진 등을 게시하며 마치 지인간의 금전거래인 것처럼 가장하고 있으나 실질적으로는 소액 고금리 사채"라며 청소년을 포함한 금융소비자들의 각별한 주의를 당부했다. 다른 사람에게 대리입금을 해주는 행위는 실정법에 위반될 수 있고, 따라서 형사처벌을 받을 수도 있다고 금감원은 경고했다. 금감원이 대리입금 광고 제보를 받기 시작한 지난해 6월 이후 제보 접수는 약 2100건에 달하는데 실질적인 피해 신고는 2건에 불과한 것으로 나타났다.

금감원은 "대리입금이 소액인데다 청소년들은 돈을 빌린 사실을 주위에 알리려하지 않아 음성적으로 거래가 이뤄져 피해 규모에 비해 신고가 미미하다"고 설명했다. 대리입금을 이용한 뒤 돈을 갚지 않는다고 전화번호나 주소, 다니고 있는 학교 등 정보를 SNS 유포하겠다는 등의 협박을 받으면 곧장 학교담당경찰관이나 교사, 부모 등 주위에 도움을 청할 것을 금감원은 주문했다. 금감원 불법사금융 피해신고센터(☏1332)에 연락하거나 금감원 홈페이지를 통해 신고할 수도 있다.

금감원은 대리입금 거래 피해 접수시 경찰에 수사의뢰하는 등 유관기관과의 공조를 강화하는 한편 관련 생활지도를 강화하고 교육 콘텐츠를 만들어 홍보할 방침이다. 아울러 2015년부터 진행하는 '1사1교 금융교육' 네트워크를 적극 활용해 금융회사가 학교를 교육할 때 대리입금 예방 교육을 병행할 계획이다.

