미국주식 투자매력 1위는 ‘마이크로소프트’…상위 20종목은?

미국 전체 상장사 중 최고의 투자매력 기업으로 마이크로소프트(MSFT)가 선정됐다. 미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US는 미국 전체 상장사 5,000여개 중 시가총액 100억 달러 이상인 기업을 대상으로 투자매력 점수를 계산했다.

★ 마이크로소프트 적정주가 확인하기

초이스스탁US에 따르면 마이크로소프트가 100점 만점에 96점으로 1위를 차지했고, 그 다음으로는 맥심 인터그레이티드(MXIM), 프로그레시브(PGR), 인포시스(INFY), 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP), 인텔(INTC), 인터내셔널 플래이버스 & 프래그랜스(IFF), 가민(GRMN), 올스테이트(ALL) 등으로 선정됐다.

★ 미국주식 전 종목 투자매력도 순위 확인하기

투자매력 점수는 데이터히어로가 개발한 미국주식 분석 알고리즘으로 22개의 요인분석을 통해 기업의 성장성, 안전성, 배당매력, 독점력, 현금창출력 등을 종합해 계산한다. 투자매력 점수가 높을수록 우량 기업이다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 4,500 등락률 -2.07% 거래량 1,175,037 전일가 217,000 2020.07.09 11:55 장중(20분지연) close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 323,000 전일대비 11,500 등락률 +3.69% 거래량 1,125,357 전일가 311,500 2020.07.09 11:55 장중(20분지연) close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 300 등락률 +0.57% 거래량 6,114,184 전일가 53,000 2020.07.09 11:55 장중(20분지연) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 346,000 전일대비 18,000 등락률 +5.49% 거래량 1,517,008 전일가 328,000 2020.07.09 11:55 장중(20분지연) close , 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 14,900 등락률 +15.75% 거래량 668,283 전일가 94,600 2020.07.09 11:55 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.