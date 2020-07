하버드·MIT, 미 정부 유학생 비자 제한 방침에 소송

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 하버드 대학교와 메사추세츠 공과대학(MIT)이 미국 정부가 100% 온라인 수업을 받게되는 해외 유학생에 대한 비자를 제한키로 한 정책에 반발해 소송을 제기했다고 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ에 따르면 두 대학은 이날 보스턴 지방법원에 제출한 소장을 통해 트럼프 정부가 발표한 유학생 관련 정책이 지난 봄 이민세관집행국(ICE)이 알려왔던 지침을 아무런 예고없이 변경했다고 언급하며 "임의적이고 변덕스러운 조치"라고 주장했다.

미 국토안보부 산하 ICE는 지난 6일 오늘 가을 학기에 100% 온라인으로 수업을 하는 학교의 유학생은 미국을 떠나야하며 신규 비자도 발급하지 않겠다고 발표한 바 있다.

ICE의 발표가 있던 날 하버드 대학교는 가을학기 수업을 모두 온라인으로 진행하겠다는 방침을 발표해 이번 조치의 직접적인 영향을 받고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 하루전에도 가을에 학교를 열어야 한다며 100% 온라인 수업을 결정한 하버드 대학교에 대해 "어리석다"며 맹 비난을 퍼부었다.

