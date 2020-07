홍천의 랜드마크 ‘홍천 트윈타워’ 지역주택조합 조건 100% 확보! 인기몰이 중

조합사업 필수 요소 토지계약 100% 완료

고도제한 등 인·허가 사전점검도 마쳐 안정성 高

신한은행 계열인 아시아신탁(주)이 자금관리 맡아

‘조합아파트’는 조합원 각각이 사업 주체가 되며 좋은 위치, 합리적 가격에 내 집을 마련할 수 있도록 국가가 법으로 제정한 유익한 제도다.

홍천 트윈타워는 홍천 일대에서 처음 선보이는 지역주택조합 아파트로, 조합원 모집공고를 내고 조합원을 공개 모집 중이다.

홍천 최초의 초고층 주상복합아파트로 건립될 예정으로, 홍천의 랜드마크로 불릴 전망이다. 지상 45층 312세대(예정)의 규모로 들어서며, 국내 지역주택조합아파트 건립 사업의 대표주자로 손꼽히는 (주)서희건설이 시공 예정이다.

홍천 트윈타워는 현재 100% 토지 계약을 마친 상태로 사업을 추진 중이다. 사업부지에 대한 토지계약과 토지사용 승낙을 100% 마쳐 그간 지역주택조합 아파트 사업의 고질적인 문제로 거론돼 온 토지 미확보에 따른 사업 지연과 토지대 증가 등의 제반 문제를 모두 해결했다. 법에 지정된 지역주택조합 아파트의 공급 취지에 적합한 본연의 목적과 절차에 의거해 진행 중인 사업으로, 내 집 마련에 나선 수요자들이 안심하고 사업에 동참할 수 있는 발판을 제공했다는 호평이다.

홍천 일대에서 진행 중인 지역주택조합 아파트 사업은 홍천군청에서 고지한 내용에 따라 지역주택조합 아파트에 대해 더욱 꼼꼼히 살피고 수요자들의 내 집 마련에 도움이 되도록 진행돼야 한다.

홍천 트윈타워는 2017년 개정된 주택법에 따라 홍천군청으로부터 조합원 모집신고 승인을 지난 6월 22일 획득했다. 이어 24일 중앙일간지에 모집공고를 내고 조합원 공개 모집에 나서는 등 주택법과 관계법령, 국가가 지정한 지역주택조합 아파트 사업정책과 절차 요건을 충실히 이행하고 있다.

지역주택조합 아파트 공급의 기본 정부 정책 취지를 그대로 반영해 진행 중인 홍천 트윈타워는 강원도에서도 유례가 드문 초고층 아파트라는 점과 토지계약 100% 완료에 따른 높은 신뢰감을 앞세워 홍보관을 열기 전부터 많은 관심과 인기를 얻었다. 배산임수의 입지, 홍천강 조망, 312세대(예정) 모두 인기 높은 중소평형(59㎡, 76㎡, 79㎡)을 갖춘 것도 경쟁력을 더한다.

홍천 트윈타워는 강원도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 248-12에 주택 홍보관을 오픈하고 성황리에 조합원을 공개 모집 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr