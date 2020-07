그린알로에, ‘2020 국가브랜드 대상’ 알로에화장품 3년 연속 선정

유기농 알로에를 주원료로 코스메틱 시장에 새바람을 일으키고 있는 (주)그린알로에(대표이사 정광숙) ‘알로에스테’브랜드가 소비자에게 고객 감동을 실현해 ‘2020국가브랜드 대상’에서 3년 연속 알로에화장품 부문에 선정됐다.

알로에스테는 알로에를 주성분으로 복합차추출물과 식물성 원료로 식약처로부터 기능성을 인증받은 친환경 화장품이다.

주원료인 알로에는 미국 농림부가 인정한 유기농알로에를 공급받고 기능성 원료도 세계적인 연구개발을 통한 자연유래 신소재를 발굴해 제품화했다.

특히 중국산 원료는 단 1%도 함유하지 않는다는 원칙으로 제품 R&D에 투자를 아끼지 않고 있으며 화장품의 베이스로 사용하는 정제수 대신 제품에 에센스 원료인 라벤더수를 함유함으로써 제품의 경쟁력을 갖췄다.

또한 인체에 경피독으로 작용하는 합성방부제 대신 자연유래원료들로 안정화시키는 등 차별화된 브랜드 가치를 구축해 가고 있다.

주차미 그린알로에 연구소장은 “알로에스테는 피부에 유해성분으로 작용하는 성분을 과감히 뺀 친환경 화장품 개발에 주력하고 있다”며 “새로운 경쟁력으로 국내 시장은 물론 국가경쟁력을 키우는데도 기여할 방침이다”고 비전을 제시했다.

