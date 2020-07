[아시아경제 유제훈 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 10,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,425 전일가 10,100 2020.07.08 09:10 장중(20분지연) close 는 이달 인천~클락(필리핀)·괌(미국) 노선에 특별기를 편성, 국내·외 교민 지원에 나선다고 8일 밝혔다.

진에어에 따르면 인천~클락 특별기는 오는 8일과 22일 두 차례, 인천~괌 특별기는 오는 9일 한 차례 투입된다. 진에어는 이번 특별기를 통해 현지 체류하는 유학생, 출장자 등의 국내복귀 및 국내에 머물던 필리핀 국적자와 괌 거주민의 귀국을 돕는다.

한편 진에어는 지난 4월부터 베트남 하노이, 필리핀 세부, 말레이시아 코타키나발루 등 동남아 지역으로 특별기를 편성, 국내외 교민에게 귀국항공편을 제공해 왔다. 아울러 6월엔 하노이, 방콕, 타이베이, 도쿄(나리타), 오사카 등의 정기노선 운항도 재개했다.

