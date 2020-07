<2019년 희토류 주요 생산국별 생산량 및 매장량>

희토류 생산량

중국: 13만2000톤

미국: 2만6000톤

호주: 2만1000톤

인도: 3000톤

러시아: 2700톤

브라질: 1000톤

베트남: 900톤

캐나다: 600톤

희토류 매장량

중국: 4400만톤

브라질: 2200만톤

베트남: 2200만톤

러시아: 1200만톤

인도: 690만톤

호주: 330만톤

미국: 140만톤

캐나다: 83만톤

(출처: 미국 지질조사국(USGS))

