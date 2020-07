성북구 도로점용료 25% 감면

코로나19 장기화에 따른 경제위기 대응 지원 위해 모든 민간사업자·개인 등에 대해 도로점용료 일부(25%) 감면 경제 활력 제고

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 인해 경제적 어려움에 처한 소상공인 등 민간사업자 및 개인 도로점용료 납부대상자에게 2020년도 도로점용료의 25%를 감면한다.

도로점용료는 도로의 일부를 점유, 사용했을 때 점용하고 있는 사람에게 부과되는 사용료로 이번 조치는 코로나19로 구민들이 겪고 있는 어려움을 덜어주고 민생경제 활력을 제고하기 위해 진행된다.

성북구는 민간사업자 및 개인에게 부과되는 도로점용료 1783건, 총 감면액 4억4000여만원에 대해 7월중에 25% 감면을 추진할 예정이다.

또 이미 도로점용료를 완납한 납부자에게는 납부금액의 25%를 환급해주고, 미납자에게는 25%를 감면하여 고지서를 다시 발부한다.

이승로 성북구청장은 “코로나 19로 인해 어려움에 처한 구민들의 경제적 부담을 덜어드리고 민생 경제에 활력을 불어넣는데 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

