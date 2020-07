익산 서동축제·국화축제 취소로 가닥

서동축제는 ‘유등제작’, 국화축제는 ‘관광지 전시’로 방향

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산을 대표하는 ‘서동축제’와 ‘천만송이 국화축제’가 코로나19 영향으로 사실상 취소됐다.

7일 익산시는 국가무형문화재 통합전수교육관서 축제심의위원회를 갖고 올해 ‘서동축제’와 ‘천만송이 국화축제’를 취소하고 기반시설 조성 등 대안을 마련했다.

‘서동축제’는 전야제·개막식 등 관람객이 모이는 행사를 개최하지 않고 익산의 자산이 될 백제유등을 자체 제작키로 했다.

이후 자체 제작된 백제유등을 오는 11월께 서동공원 일대에 전시해 이곳을 찾는 시민들에게 선봰다는 계획이다.

또 ‘천만송이 국화축제’는 이미 축제준비에 들어간 농가계약 국화를 보석박물관 등 주요 관광지에 전시하고, 핑크뮬리 식재지인 신흥공원은 상시 개방할 예정이다.

국화축제 주관부서는 “국화축제는 지난해 71만 명의 관광객이 방문했고 이중 64%가 타 지역 관광객이다”며 “축제 특성상 거리두기가 힘든 상태로 코로나 확산 우려가 크다”고 말했다.

이날 축제심의위원들은 서동축제와 국화축제 주관부서 관계자들로부터 축제동향과 여건 등을 청취한 뒤 이 같은 결론을 내렸다.

축제심의위원들은 “포스트 코로나 시대에 맞게 비대면 축제 프로그램 등을 개발하고 고민해야 한다”면서 “지금 상황에서는 축제를 취소하는 것이 맞지만 지역 예술인과 농가 등에 도움이 못돼 안타깝다”고 전했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr