울산, 올해의 ‘스타’로 떠오른 기업은?

울산시, 2020년도 지역 ‘스타기업’ 최종 15개사 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 2020년도 울산지역 신규 ‘스타기업’에 최종 15개사가 선정됐다.

울산시는 7일 울산테크노파크 대회의실에서 조원경 경제부시장, 중기부 유동준 지역기업육성과장, 스타기업 대표 등 30여명이 참석한 가운데 ‘2020년도 지역 스타기업 지정서 수여식’을 개최한다고 밝혔다.

행사는 2020년도 지역 스타기업 지정서 수여, 2019년 스타기업 성과 발표 등으로 진행됐다.

‘스타기업’ 지정 사업이란 최근 3년간 평균 매출액이 25억~500억원, 상시근로자(10인 이상) 중 정규직 비중 70% 이상인 지역 중소기업에 대해 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 경영지원을 하는 사업이다.

이날 지정서를 받은 기업은 ㈜엔코아네트웍스, 아이케미칼㈜, ㈜태성환경연구소, ㈜건양, ㈜세홍, ㈜양수금속, 로텍엔지니어링㈜, ㈜신우하이테크, ㈜썬테크, 전진산업㈜, ㈜우주특수산업, 대영테크, ㈜제영에스엠티, ㈜정운, 길엔지니어링㈜ 등 15개사다.

이들 15개사는 경영자 자질, 미래성장 가능성, 경영평가, 해외시장 진출 및 가능성 등의 선정 기준을 기초로 서류평가, 현장실태조사, 선정평가, 운영위원회를 거쳐 결정됐다.

울산테크노파크는 스타기업이 세계적인 강소기업으로 진입할 수 있도록 ‘기업성장계획 상담 서비스’를 제공한다. 스타기업이 자율적으로 기획한 기술혁신 활동을 산학연 협업으로 추진할 수 있도록 기업당 연 4000만원도 지원할 예정이다.

울산시 관계자는 “앞으로도 성장 잠재력을 갖춘 지역 중소기업이 중견기업으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정이다”며 “어려운 환경속에서도 지역 경제에 활력을 불어넣고, 혁신성장을 이끌어 나갈 중소기업을 지속해서 발굴해 중견기업으로 성장할 수 있는 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

