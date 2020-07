[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 영광의 한 해안가에서 전자발찌를 착용한 60대 남성이 숨진 채 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

7일 목포해경에 따르면 이날 오후 3시 30분께 전남 영광군 백수읍 해안가 갯바위에서 A(68)씨가 쓰러져 있는 것을 행인이 발견해 신고했다.

A씨는 신고를 받고 출동한 소방대원들에 의해 병원에 옮겨졌으나 발견 당시 이미 숨을 거둔 상태였던 것으로 알려졌다.

A씨는 전자발찌를 착용하고 있었으며 특별한 외상은 발견되지 않았다.

목포해경은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr