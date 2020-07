외환보유가 3개월째 증가세

[아시아경제 나주석 기자] 중국의 6월 외환보유액이 3조1120억달러(3725조원)로 집계됐다.

7일 블룸버그통신에 따르면 중국의 외환보유고는 지난달보다 106억4000만달러가 늘었다. 다만 이는 시장 예상치 3조1150억달러에는 못미치는 수준이다.

중국의 외환보유고는 3개월째 증가세를 보였다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr