[아시아경제 김봉주 인턴기자] 부산 동부경찰서는 이웃으로 지내던 70대 여성을 살인한 혐의를 받고 있는 40대 A씨를 체포했다고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 2일 오후 7시40분께 부산 동구에 사는 70대 여성 B씨의 아파트에 침입해 흉기로 B씨를 살해한 혐의를 받고 있다.

두 사람은 이웃으로 지내면서 갈등을 겪었고 B 씨는 홀몸으로 지내온 것으로 조사됐다.

경찰은 B 씨와 연락이 닿지 않는다는 지인 신고를 받고 출동했다.

수사를 벌이던 경찰은 A 씨를 유력한 용의자로 특정한 뒤 추적해 검거했다.

A씨는 이 같은 혐의에 대해 완강하게 부인하고 있다고 경찰은 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr