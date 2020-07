경북도, 경주시청·시체육회 인권침해사건 특별감사

민원사항 처리과정, 선수 인권보호 체계 등 실업팀 운영 전반

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 트라이애슬론(철인3종경기) 고 최숙현 선수 사건의 명백한 진상 규명을 위해 경주시와 경주시체육회를 대상으로 특별감사에 들어간다고 7일 밝혔다.

경북도 3명, 경북도체육회 2명 등 총 5명으로 구성된 감사반은 8일부터 10일 동안 실업팀 운영 실태를 살펴보게 된다. 민원사항 처리과정의 적정성, 선수 인권보호 체계 등 운영실태 전반을 감사한 뒤 인권침해 사례가 확인될 경우 엄중하게 처리하겠다는 게 경북도의 설명이다.

이철우 경북도지사는 "이번 사건에 대한 철저한 조사를 통해 명백히 진상을 규명하고 체육계 내부에 만연해 온 폭행·폭언 등 비정상적인 인권침해의 관행을 하루 빨리 뿌리뽑고 다시는 이러한 사태가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

