[아시아경제 유병돈 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 에스앤씨엔진그룹 에스앤씨엔진그룹 900080 | 코스닥 증권정보 현재가 197 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 197 2020.07.07 15:30 장마감 close 으로부터 상장폐지 관련 이의신청서를 접수했다고 7일 공시했다.

거래소는 이로부터 15일 이내인 오는 28일까지 기업심사위원회를 개최해 상장폐지 여부를 심의·의결한 뒤, 이로부터 3일 이내에 상장폐지 여부를 통지하게 된다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr