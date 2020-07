[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 8일 자로 오승현(56세) 부교육감이 취임한다고 7일 밝혔다.

신임 오승현 부교육감은 전북 전주 출생으로 서울대 사회복지학과를 졸업하고, 미국 시러큐스(SYRACUSE) 대학교 행정학 석사, 중앙대학교 인적자원개발정책학 박사 학위를 받았다.

행정고시 28회로 공직에 입문해 교육부 공보담당관실과 외교안보연구원, 울산시교육청 부교육감, 부산시교육청 부교육감, 교육부 학교정책관 등을 역임한 후 지난 2018년 1월부터 광주시교육청 부교육감으로 근무해 왔다.

전임 김진수 부산시 부교육감은 강원도교육청 부교육감으로 자리를 옮겼다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr