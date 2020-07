박양우 장관, 故최숙현 선수 인권침해 신속한 수사 당부

여가부·대검·경찰청·인권위 등 관계기관 회의 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 박양우 문화체육관광부 장관은 7일 고(故) 최숙현 선수 가혹행위와 인권침해 사건에 대한 조치와 체육인 인권보호를 위한 대책을 논의하기 위해 여성가족부 장관, 대검찰청 형사 2과장, 경찰청 차장, 국가인권위원회 스포츠인권특별조사단 단장이 참석한 가운데 관계기관 회의를 개최했다.

박 장관은 "이번이 체육 분야의 악습을 바꿀 수 있는 마지막 기회"라며 신속하게 故최숙현 선수와 관련된 수사와 조사를 진행할 것을 요청했다. 또 체육계에 만연한 폭력과 인권침해에 경종을 울리기 위해 가해자를 일벌백계해야 한다고 밝혔다.

참석자들도 이에 적극 공조하며 체육인 인권 보호를 위해 뜻을 모으기로 했다. 여성가족부는 체육 분야에 대한 적극적인 조직 문화 컨설팅과 해바라기 센터 등 전문기관을 활용한 추가 피해자에 대한 2차 피해 예방에 주력하고, 신속한 피해보호와 익명신고가 가능한 상담·신고전화를 더 적극적으로 운영하기로 했다.

대검찰청은 전담수사팀을 구성해 신속하고 엄정한 수사를 약속했다. 경찰청은 체육계 불법행위 특별수사단을 구성하고 오는 9일부터 특별신고기간을 운영하기로 했다. 국가인권위원회는 지난해 실태조사 결과를 바탕으로 스포츠 인권 보호에 관해 문체부와 협조하기로 했다.

박 장관은 문체부 특별조사단 조사에 대한 각 기관의 협조는 물론 8월 출범할 체육계 인권보호 전담기구인 스포츠윤리센터에 대한 적극적인 협조도 당부했다. 더불어 스포츠윤리센터가 체육계 인권침해와 비리, 불공정행위를 근절할 수 있는 기관으로서 자리매김할 수 있도록 보완 방안도 마련할 것을 약속했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr