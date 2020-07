곡성군, 곡성심청상품권 ‘캐시백 이벤트’ 실시

심청 상품권 1일 10만 원 이상 결제 시 상품권 1만 원 지급

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군이 코로나19 장기화로 위축된 지역경제를 살리고 상품권 소비 촉진을 유도하기 위해 ‘곡성심청상품권 캐시백 이벤트’를 오는 13일부터 시작한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 상품권 사용 촉진과 지역 소상공인의 매출 증대, 지역상권 활성화를 통한 지역 경제 활성화를 위해 기획됐다.

캐시백 이벤트는 오는 13일부터 26일까지 14일간 진행되며 이 기간 내 심청 상품권 1일 10만 원 이상 결제한 군민 1000명에게 심청 상품권 1만 원을 지급한다.

모바일과 종이 상품권 결제금액의 합산이 가능하며 행사 기간 내 1인 1회, 선착순 1000명에게 지급한다.

캐시백 지급신청은 주소지 읍면 사무소로 하면 되며 같은 날 결제한 전자영수증(현금영수증)을 지참해야 한다.

또 군은 상품권 활성화를 위해 모바일 상품권 상시 10% 할인과 함께 매월 5천 원 이상 상품권 사용자에 대한 경품 이벤트도 매월 추진하고 있다.

곡성군은 올해 코로나19 민생안정을 위한 정책 상품권을 비롯해 종이형 상품권 183억 원, 모바일 상품권 10억 원을 발행했다.

향후 모바일 상품권 7억 원을 추가 발행할 예정으로 이는 전년도 30억 원 발행 대비 약 600%가 증가한 금액이다.

군은 정책 수당의 지급이 지역사랑 상품권으로 이뤄짐에 따라 상품권의 대량 유통에 따른 부정유통을 없애기 위해 조례 개정과 규칙을 제정했다.

등록취소, 재가맹 제한, 할인판매 제한, 과태료 부과, 신고제도 운용 등 강력한 방지대책을 마련하고 전담직원을 배치해 상품권통합관리시스템으로 유통 상황을 실시간 지켜보고 있다.

아울러, 관내 930개의 가맹점에 준수사항을 안내하고 가맹점 스티커와 정부 재난지원금 사용 가능 스티커를 배부했다.

군 관계자는 “곡성심청상품권이 지역 소상공인의 경영 안정에 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “물품구매나 용역 제공 없이 상품권을 환급하는 등 의심사례 발견 즉시 심청 상품권 부정유통신고센터로 연락하시기 바란다”고 말했다.

