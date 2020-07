TS샴푸, 제주공항 JDC면세점 입점했다! 일괄 세트 구성으로 차별화

국내 탈모샴푸 시장에서 부동의 1위 브랜드 ‘TS샴푸’로 잘 알려진 TS트릴리온(대표 장기영)이 대표 브랜드 ‘TS샴푸’와 함께 다양한 TS제품들을 제주공항 JDC면세점에 입점시켰다.

TS트릴리온은 이번 제주공항 JDC면세점에서 판매하는 제품들을 일괄 세트로 구성해 차별화를 주고 있다.

TS올인원세트(프리미엄TS샴푸, 프리미엄TS컨디셔너, TS바디워시, TS착한폼클렌징젤 등), TS쿨링세트(TS쿨샴푸 500g, 100g, 6g 등), TS스타일링세트(TS블랙헤어쿠션, TS흑채, TS흑채고정스프레이, 프리미엄TS샴푸 6g 등), TS염색약세트(TS착한염색 2개, 올뉴플러스TS트리트먼트, TS착한비누 등) 등 다양한 세트를 판매해 소비자들이 원하는 세트를 선택할 수 있는 폭을 넓혔다. 특히, 모든 세트에는 TS샴푸 6g 파우치가 포함돼 있어 구매 시 TS샴푸를 체험해 볼 수 있도록 했다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “이번 JDC면세점 입점은 모두 세트 구성으로 하여 보다 차별화된 판매전략으로 국내 소비자들뿐만 아니라 제주도를 방문하는 외국인들을 타깃으로 국내 면세점 마케팅을 강화하고자 한다. 그리고 향후 다양한 TS제품들로 확대할 예정이다”라고 포부도 밝혔다.

TS트릴리온은 ‘TS샴푸’를 대표 브랜드로 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품까지 사업 확장을 통해 바이오헬스케어 전문기업으로 거듭나고 있다. 또한 ‘TS샴푸’는 고기능성 제품의 차별화된 마케팅을 통해 국내 샴푸 시장뿐만 아니라 대만, 홍콩, 베트남, 중국 등 아시아는 물론, 호주, 미국, 중동까지 영업 판로를 확장해가고 있다.

