보성다향대축제 ‘대한민국축제콘텐츠대상’ 4년 연속 수상

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 보성다향대축제가 (사)한국축제콘텐츠협회가 주최한 2020 대한민국 축제 콘텐츠대상에서 4년 연속 ‘축제 글로벌 명품 부문 대상’을 수상했다.

7일 보성군에 따르면 군은 지난해 보성다향대축제, 서편제 보성소리 축제, 일림산 철쭉 문화행사, 율포 해변 활어잡기 페스티벌, 보성군민의 날 등 보성을 대표하는 5개 축제를 통합 운영했다.

이로 인해 행사 기간 관광객 60만여 명이 방문하고, 766억 원에 달하는 지역경제 효과를 거둔 것이 좋은 평가를 받았다.

특히, 보성다향대축제는 찻잎 따기, 차 만들기, 차 마시기 등 킬러콘텐츠를 보강·확장해 큰 주목을 받았으며 어린이를 위한 키즈존을 구축해 가족 단위 관광객을 사로잡았다.

그 결과 2020년 문화체육관광부가 지정한 문화관광축제로 선정돼 한국을 대표하는 명실상부한 차 문화 대표축제로의 위상을 굳건히 지키고 있다.

대한민국 축제 콘텐츠대상은 한 해 동안 전국에서 열린 지역 축제 중에서 지역발전에 이바지하고 지역경제 활성화를 이뤘거나 추후 발전 가능성이 큰 축제를 대상으로 평가가 진행된다.

보성다향대축제는 올해까지 4번 연속 ‘축제 글로벌 명품부문 대상’ 수상을 거머쥐었다.

군 관계자는 “대한민국 최대의 차 문화 축제인 보성다향대축제를 앞으로도 내실 있게 운영해 전 세계인이 즐기는 축제로 키워가겠다”고 말했다.

한편, 올해 개최 예정이었던 보성다향대축제는 코로나 19 확산으로 취소됐다.

호남취재본부 박용철 기자 hjkl9101@asiae.co.kr