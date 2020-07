속보[아시아경제 김가연 기자] 일본 도쿄에서 7일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 106명 더 늘었다.

NHK 등 일본 언론에 따르면 도쿄의 하루 신규확진자는 2일부터 6일까지 엿새 연속 100명을 웃돌며 누적 확진자 7000명(6973명)에 육박했다.

