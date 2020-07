[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시 옥암동에 사는 40대 여성이 코로나19 확진 판정을 받아 보건당국에 비상이 걸렸다.

목포시와 보건당국에 따르면 옥암동에 거주하는 주부 A(48) 씨가 전라남도 보건환경연구원의 코로나19 검사에서 7일 오후 최종 양성판정을 받아 강진의료원으로 이송 격리됐다.

A 씨는 지난 6일 목포기독병원 선별진료소에서 코로나19 검사를 한 결과 1차 양성판정을 받았다.

A 씨는 광주 117번 확진자와 광주에서 같은 고시학원에 다닌 것으로 확인됐다. 보건당국은 A 씨를 상대로 역학조사를 벌이고 있다.

A 씨는 목포 9번, 전남 29번 확진자다.

