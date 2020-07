틱톡, 홍콩 서비스 중단 결정…'中에 정보 넘긴다'는 의혹 불식 목적인 듯

[아시아경제 나주석 기자] 중국계 소셜미디어인 틱톡(TikTok)이 홍콩 내 서비스를 중단하기로 했다. 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 시행으로 홍콩시 등이 이용자 정보를 이용할 수 있다는 우려 등을 불식시키기 위한 조치로 풀이된다.

7일 틱톡은 "최근 발생한 일들로 인해 홍콩에서 서비스를 중단하기로 했다"고 밝혔다. 틱톡이 홍콩 시장 철수 결정을 내린 것은 틱톡이 홍콩의 사용자 정보를 모아 중국에 보내는 것이 아니냐는 의심 등을 막기 위한 선제적 조치로 여겨진다.

틱톡은 중국 기업 바이트댄스가 제공하는 짧은 동영상 공유 소셜미디어다. 틱톡은 15초 가량의 짧은 동영상을 제작해 공유를 할 수 있는데, 미국 등 전세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있다. 바이트댄스는 본사가 중국 베이징에 소재한다. 하지만 바이트댄스는 오랫동안 틱톡 앱을 본사 사업분야에서 떼내려 했다. 틱톡은 그동안 중국계 기업이라는 점 때문에 검열과 이용자 정보 우려가 제기됐었다.

앞서 마이크로소프트와 구글, 페이스북 등 미국의 거대 정보기술(IT) 기업들은 홍콩보안법과 관련해 홍콩 정부와 경찰에 정보를 제공하지 않는다고 발표했다.

미국 정치권에서는 틱톡이 해외 이용자 정보를 중국 정부와 공유할 가능성 등을 문제 삼기도 했다. 실제 마이크 폼페이오 미 국무장관은 틱톡과 같은 중국 소셜미디어를 금지할 것인지를 묻는 질문에 "대통령에게 보고할 단계는 아지미나, 검토하고 있다"고 언급했다.

