대전 선별진료소 ‘방호복 벗고 에어컨 켠다’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ‘의료용 가운을 입은 의료진이 아크릴 벽을 사이에 두고 검체 채취를 한다. 투명 아크릴 벽으로 들여다보이는 실내에는 에어컨도 설치돼 있다.’ 이달 중순 대전에서 보게 될 워킹스루 선별진료소 광경이다.

대전시는 관내 5개 자치구 보건소 선별진료소에 워킹스루 선별진료 시스템 구축을 지원한다고 7일 밝혔다.

워킹스루 선별진료소는 내부가 연결된 컨테이너에 냉방기, 의심환자 상담공간을 설치하고 투명 아크릴 벽과 고무장갑으로 컨테이너 안에 있는 의료진이 바깥 환자를 상대로 진단검사를 진행할 수 있게 한다.

이때 기존의 선별진료소와 다른 점은 외부와 차단된 공간에서 의료진이 방호복을 벗고 에어컨 바람을 쏘이며 진단검사를 실시할 수 있다는 점이다. 이는 여름철 무더위와 방호복 안에서 맴도는 열기로 겪게 될 의료진의 고충(열사병 등)을 해소한다는 점에서 의미를 갖는다.

다만 영·유아 등 의료진과 감염병 의심 환자가 불가피하게 직접 대면해야 경우에는 방호복을 착용한 의료진이 검체를 채취하는 방식을 병행해 워킹스루 시스템이 갖는 문제점을 해소할 계획이다.

앞서 시는 지난 3일 5개구에 워킹스루 선별진료소 시스템 구축을 위한 재난관리기금 지원방안을 전달한 상태로 이달 중순까지는 관련 시스템 구축을 마무리할 수 있을 것으로 예상한다.

시 관계자는 “워킹스루 선별진료소 시스템 구축은 여름철 무더위로부터 의료진을 보호하기 위한 방안”이라며 “향후 운영상황을 점검해 문제점을 보완하고 추가적인 설치를 검토하겠다”고 말했다.

