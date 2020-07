부산경찰, 외국인 운전면허? ‘계획이 다 있었다’

부산경찰청, 외국인 위한 운전면허 동영상 제작·배포

한국어,영어,중국어,베트남어 4개 국어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 운전면허를 따기 위한 교육 동영상이 국내 이주여성과 체류 외국인을 위해 국내 최초로 4개 국어로 제작돼 배포됐다.

국내 외국인 운전면허 시험은 한국어, 영어, 중국어, 베트남어 등 4개 국어로만 가능해 사실상 전 세계인이 한국에서 치는 운전면허 시험의 교재가 총망라된 셈이다. 부산경찰청이 국제도시 부산에 걸맞은 이 일을 했다.

부산경찰청은 전국 최초로 이주여성 및 체류 외국인의 한국 사회 안정적 정착과 경제적 자립을 돕기 위해 운전면허 학과시험 교육 동영상인 ‘슬기로운 한국 생활, 운전면허 교실’을 4개 국어로 제작했다고 7일 밝혔다.

이번 영상은 코로나19 장기화로 인한 대면 교육 중단에 따른 대체방안으로 제작됐다. 영상에는 도로교통공단에서 제공하는 문제은행과 개정 도로교통법 등을 19개의 주제로 분류해 이해하기 쉽게 재구성했다.

영상 속 출연진은 한국에서 안정적으로 정착해 생활하고 있는 이주여성을 강사로 활용해 공감대를 높였다.

부산 경찰은 지난 3월 코로나19 지역사회 감염확산을 방지하고 체류 외국인의 불안감을 덜어주기 위해 안전수칙, 사이버 성폭력, 가정폭력 등 ‘슬기로운 한국 생활, 범죄예방 교육’ 9편을 7개국어로 된 카드뉴스도 제작해 외국인들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

경찰 관계자는 “낯선 한국에서 어려움을 겪고 있는 다문화가정이 안정적으로 정착할 수 있도록 다각적인 도움을 주기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr