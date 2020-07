[아시아경제 유병돈 기자] 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 3,475 전일대비 125 등락률 -3.47% 거래량 663,490 전일가 3,600 2020.07.07 15:30 장마감 close 은 쌍방울과 38억5440만원 규모로 KF보건용 마스크 제조장비 공급계약을 체결했다고 7일 공시했다.

계약금액은 지난해 매출액 기준 13.9%에 해당하며, 계약 종료일은 이달 31일이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr